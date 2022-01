‘Orc Infernall’ sai de bicicleta rumo a São Paulo e percorre jornada de fé de 2400 km

Sobre a doença do filho mais novo, Orc Infernall não quis entrar em detalhes. “Não queremos falar sobre tudo que ele passou. Agora, ele está bem, saudável e ganhando peso”. E é justamente para “agradecer ao universo” que o tatuador começou uma jornada de fé pessoal. Ele decidiu ir de Mato Grosso do Sul até São Paulo de bicicleta, apenas com a ajuda de um amigo de infância.

Ao todo serão 2.400 km percorridos entre ida e volta de uma cidade para outra. Orc, que retirou as presas na época da doença do filho, pretende recolocar as próteses assim que chegar em São Paulo e voltar a ser notado pelo feito inédito.

“É uma forma de agradecimento ao universo. Estou agora em Paranavaí (Paraná). Tô acompanhado do ‘punk’, um amigo meu de Campo Grande. Estamos no quarto dia de pedalada, começamos o desafio no sábado e a expectativa de chegada é quarta da semana que vem”, explicou.

Nas redes

Além da parte financeira, a notoriedade que o tatuador acalçou na internet e nas redes sociais após a colocação das presas na boca (novembro 2020), e consequente transformação em Orc Infernall, também acabou. Sem publicar na rede social, famosa por fotos e vídeos, o casal viu o número de seguidores cair de 80 mil para 33 mil.

“Tudo tem seu tempo e sua hora pra acontecer. Ano passado, em relação ao projeto Orc, foi muito bom. Explodimos na internet, ficamos conhecidos no mundo todo! Mas, na hora que tivemos que nos recolher da internet para cuidar de algo bem maior que isso, não pensamos duas vezes e abrimos mão de tudo em prol de lutar pela vida do nosso filho”, explicou.

“Fui o único homem do mundo a implantar as presas e vou continuar sendo. O projeto agora é mais ousado. Implantarei, além das que já tinha, duas a mais e bem mais grossas. Antes desse desafio, o único lugar que eu ia de bike era na padaria da esquina de casa”, brincou.

O casal contou que já se estabeleceu em Mato Grosso do Sul e que o estúdio está montado. Orc é especialista em tatuagens preto e branco e a “mulher-morcego” em body piercing e modificação corporal.

“Sou nascido e criado em Mato Grosso do Sul. Amo estar aqui. Estamos de volta a Iguatemi há três meses, sendo a cidade em que nasci, me sinto seguro”, contou em entrevista ao g1MS.