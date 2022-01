Partidos se reúnem e PSDB reafirma apoio a Gladson Cameli

O secretário de Assuntos Governamentais em exercício, Flávio Silva, reuniu-se, na tarde desta sexta-feira, 21, com dirigentes partidários de diferentes siglas que compõem a base de apoio do Governo do Estado.

O objetivo do encontro foi reforçar o compromisso com as forças políticas que hoje se movimentam em torno do nome de Gladson Cameli e que deverão apoiar sua candidatura à reeleição.

Bem avaliado e liderando as pesquisas de intenção de voto, Gladson é sem dúvida alguma o candidato natural ao cargo de governador em 2022 e é o nome que melhor representa o projeto de governo que os partidos aliados defendem.

O presidente do PSDB-AC, Manoel Pedro, o Correinha, agradeceu o convite do secretário e disse que o partido trabalha para montar chapas expressivas e que defenderão o nome do governador.

“O PSDB nunca projetou nem sequer cogitou um plano B, em se tratando de candidato ao governo do estado. Estamos compondo nossas chapas de estadual e federal, e sempre deixamos claro que o nosso candidato majoritário é o governador Gladson Cameli. Agradeço ao Flávio pelo gesto republicano de se aproximar ainda mais dos partidos”, disse o tucano.