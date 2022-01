Patrícia Abravanel desaba em prantos ao receber veredito sobre Silvio Santos: “Eu não queria”

Patrícia Abravanel precisou dar um dobrado para conseguir assumir o papel de seu pai, Silvio Santos, no SBT. Em suma, a herdeira, que por enquanto está à frente do programa de domingo, revelou tudo em sua participação em A Praça É Nossa. Sendo assim, de acordo com a apresentadora, ela teve uma crise de choro ao descobrir que ficaria no lugar do pai.

“Eu vou te falar que no primeiro dia [das gravações] eu chorava de soluçar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não queria ver a Patrícia, eu queria ver o Silvio Santos”, disse Patrícia Abravanel, em um bate-papo sincero com Carlos Alberto de Nóbrega.

“Então eu sofri, eu disse ‘quero meu pai aqui, não fazer o programa dele, eu quero ele’. E o público inteiro estava com isso: ‘não quero ver a Patrícia, eu quero ver o Silvio’”, ressaltou.

No entanto, por mais que esse momento tenha sido difícil, Patrícia Abravanel desempenhou tudo perfeitamente. Mas, quem ama Silvio Santos pode ficar calmo, pois o Dono do Baú voltará em breve para o SBT.

“Por ser a filha dele, eu vi que o público me acolheu. Mas ele vai voltar! Ele fala: ‘ah, que bom que você está lá, que bom que deu certo’. Aí eu falo: ‘então tá bom, pai. Eu vou ficar lá, mas quando você quiser ir o programa é seu’”.

Patrícia Abravanel fala sobre a pressão por ser filha de Silvio

Por fim, Patrícia revelou que reconhece os privilégios em ser filha do dono, no entanto, disse que também é difícil. “Eu sei que as portas já estavam abertas para mim, muito mais fácil que qualquer outra pessoa por ser filha, mas também por ser filha, aquela cobrança e as pessoas não acreditando e eu também nem liguei e fui fazendo meu caminho”.

“Agora, estar no Programa Silvio Santos eu acho que até é mais fácil, porque substituir o insubstituível é impossível. Então eu fui lá e falei: ‘eu vou ser eu’. E assim, com leveza. Ele só tem ele, então, quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Eu fui e encarei”, finalizou.