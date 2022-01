Patrícia Poeta interrompe Encontro às pressas, anuncia morte de famoso e lamenta perda

A apresentadora da Globo, Patrícia Poeta precisou interromper o Encontro desta sexta-feira (14), às pressas. Em suma, a jornalista notificou a morte do poeta Thiago de Mello. O rapaz, ficou conhecido principalmente por ter escrito poemas impactantes durante a Ditadura Militar do país (1964-1985).

“Mudando de assunto, infelizmente vou ter que dar essa notícia. Agora são 11h57 no horário de Brasília. A gente recebeu a triste notícia de que morreu, agora de manhã, aos 95 anos, o poeta amazonense Thiago de Mello. Ele morreu em casa, em Manaus. A causa da morte ainda não foi informada”, disse a jornalista.

Além disso, Patrícia Poeta seguiu falando mais coisas sobre o famoso, que fez história no Brasil. “Thiago de Mello nasceu em Barreirinha, no interior do Amazonas, e é um dos poetas mais conhecidos da região. E um de seus poetas mais conhecidos é ‘Os Estatutos do Homem’, escrito logo após o golpe de 64”, explicou.

Por fim, a apresentadora da Globo, Patrícia Poeta deu mais detalhes sobre Thiago. “O seu primeiro artigo dizia: ‘Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira’. Nossos sentimentos à família do poeta. Abraço grande”