PDT decide adiar lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes

A executiva nacional do PDT também decidiu adiar as festividades pelos 100 anos de Leonel Brizola . Estava previsto para o próximo dia 22 a inauguração de uma estátua do político gaúcho na sede do partido em Brasília.

A ideia do partido era lançar o pedetista ao Palácio do Planalto durante a convenção nacional da sigla em 21 de janeiro, mas o avanço da Ômicron fez a sigla adiar o lançamento, ainda sem nova data definida.

A disseminação da variante Ômicron da Covid-19 no Brasil levou o PDT a adiar o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência da República.

