Pesquisador Davi Friale faz previsão do tempo para o mês de janeiro

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site, O tempo Aqui, a previsão para o mês de janeiro de 2022 no Acre. Segundo ele, o primeiro mês do ano é caracterizado pela elevada umidade do ar, chuvas constantes e calor abafado no Acre.

Ele diz que as chuvas deverão ficar abaixo da média climatológica. Em Rio Branco e Brasileia, por exemplo, poderão ficar até 25% inferiores.

“Neste mês, as chuvas são quase diárias, mas ocorrem períodos de até sete dias ou mais sem chover”, explicou, tranquilizando quanto a temporais, com ventanias; “Não são comuns neste mês, pois o calor não é excessivo e as chuvas ocorrem a qualquer hora do dia ou da noite, sendo mais frequentes durante a tarde e no começo da noite”.