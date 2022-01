PM libera família feita refém, apreende veículos e prende criminosos no interior do Acre

Após uma denúncia anônima na noite desta segunda-feira (3), no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, a Policia Militar prendeu três pessoas e liberou uma família que estava sendo feita refém.

Segundo a polícia, uma moradora que passou na frente da casa das vítimas percebeu que havia algo de estranho no local, pois as luzes da área estavam apagadas e a caminhonete da família não estava na garagem. O portão da casa também estava aberto e rapidamente a mulher ligou para o COPOM e registrou a denúncia.

Uma guarnição do 4° Batalhão da Polícia Militar em Senador Guiomard foi até o local e confirmou a veracidade da informação. Ao entrar na residência, a guarnição viu uma espingarda jogada no chão e a família feita de refém e chorando. Os PMs conversaram com um criminoso que estava no local e ele liberou primeiro uma criança e um homem, e manteve uma mulher reféns até a chegada do Major Russo, que realizou a negociação e conseguiu libertar a última refém e prender o criminoso que estava com um revólver fazendo ameaças à família.

Ainda segundo a PM, o veículo da família estava sendo levado para a Bolívia. A informação chegou ao destacamento do 4° Batalhão em Capixaba, que viu a caminhonete da família passando e começou a fazer uma perseguição policial. Próximo à Vila do Araxá, os bandidos perderam o controle, bateram em uma árvore e fugiram por uma área de mata. O veículo foi recuperado e devolvido à família.

No momento em que os militares estavam no local aguardando o guincho, fizeram a abordagem de um veículo modelo Corolla de cor branco, que estava com um casal no interior e se dirigia para a fronteira. O casal aparentou nervosismo e não sabia o seu destino ao certo. Ao perceber a contradição, foi feito um contato com PMs do 2° Batalhão que foram até a residência onde o veículo está cadastrado e verificaram que a casa estava arrombada e toda revirada.

O homem que digiria o Corolla confessou aos PMs que receberia R$ 2 mil para levar o veículo até a Bolívia para trocar por drogas e armas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal que foi encaminhado a Delegacia de Senador Guiomard, juntamente com os veículos apreendidos.

Os casos passam a ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

