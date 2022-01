Pocha expõe BBB, revela doença mortal e diz já ter tentado tirar a própria vida: “Não foi fácil”

A cantora Pocah, protagonizou uma passagem um pouco planta dentro do BBB. No entanto, pra ela, foi extremamente difícil. Desse modo, em uma entrevista sincera à Veja SP, a artista revelou que passou por um momento extremamente ruim dentro do reality.

“Tive várias crises lá, sempre após as provas. Eu chegava a sonhar que ganhava, tamanho era o meu desejo. Eu me frustrava muito quando não tinha êxito. Ganhei algumas provas no programa, mas só consegui ser líder bem no final”, relembrou a cantora.

“Teve um caso que eles quebraram o protocolo e mostraram uma das crises que eu tive no banheiro, chorando. Não é fácil conviver com isso longe da sua base, do seu médico. Foi um desafio muito grande ir para o ‘BBB’, mas mesmo assim, fui, consegui”, desabafou Pocah.

Além disso, Pocah afirmou que já sofria com problemas de saúde mental, antes de entrar no programa. No entanto, o que surpreendeu, foi quando a cantora revelou ter tentado suicídio já, por conta da depressão.