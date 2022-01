Polícia Civil prende nove pessoas em Tarauacá e Feijó por envolvimento em organizações criminosas

Pelo menos nove pessoas foram presas nesta quarta-feira (5), pela Polícia Civil baseada nos municípios de Tarauacá e Feijó, interior do Acre. Todos são acusados de crimes de homicídio e de pertencimento a grupos criminosos que se apresentam como facções. Além das prisões, foram cumpridos mais seis mandados d busca e apreensão.

A operação foi desencadeada pelas Delegacias de Polícia Civil de Tarauacá e Feijó e contou com apoio da Polícia Militar nas duas cidades. Durante a ação policial foram presos F. J.L. S., 19 anos; R. S.Q, 27 anos; C. D. F.N. de 23 anos; D. S. C. de 26 anos; D. S. S. de 28 anos; W. B. F. de 27 anos; L. M. S., de 26 anos; R. L. S. de 22 anos e O. M. S. de 23 anos, todos identificados apenas pelas iniciais, conforme estabelece a lei de abuso de autoridade.

A Polícia Civil informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que ação teve como foco principal a neutralização de lideranças de uma organização criminosa que age na região do Bairro Ipegaconha, na cidade de Tarauacá, bem como em traficantes que realizam o transporte de drogas entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Em um dos alvos dos mandados de busca e apreensão foram encontrados entorpecentes e foi realizada a prisão em flagrante. Todos os presos foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.