Polícia Civil prende suspeito de matar mulher encontrada seminua em matagal

A PCDF apura ainda se a vítima foi estuprada e a causa da morte. A mulher usava saia jeans e blusa, mas as vestimentas estavam levantadas quando foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros do DF. “Quanto ao estupro, só o laudo do Instituto Médico Legal poderá declarar se ocorreu. O suspeito se reservou ao direito de ficar calado”, declarou a delegada responsável pelo caso, Cláudia Alcântara.

Ao Metrópoles a delegada confirmou que o o acusado é morador de Santa Maria, e o caso é investigado como feminicídio.

Eliuda era maranhense e não tinha parentes na capital federal. O que os familiares da vítima souberam informar é que ela saiu do Maranhão acompanhada de um homem. “Saiu de lá com este homem e veio morar em Brasília. Esse homem, no entanto, teria sido preso e depois ela teria se juntado a um outro homem”, afirma a investigadora.