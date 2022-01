Polícia Civil recupera cinco novilhas furtadas e prende uma pessoa em flagrante

A autoridade policial destacou ainda que o furto de gado vem sendo constantemente reprimido na cidade de Feijó, pois é uma pauta prioritária da Policia Civil, sobretudo quando as vítimas são as mais vulneráveis economicamente.

De acordo com a investigação, o flagranteado faz parte de um grupo de pessoas que promovem furto de gado na região e tinham como objetivo furtar 15 cabeças de gado para vender para outras cidades do Acre, mas o intento criminoso não ocorreu da forma planejada pelo bando.

A Polícia Civil no Feijó prendeu no último dia 8, R.W.S.D, de 18 anos de idade, pelo crime de receptação de bovinos e restituiu à vítima L.J.C.B cinco novilhas furtadas no dia 07.01 de sua propriedade rural.

