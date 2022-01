Polícia encontra 35 quilos de cocaína ‘mergulhados’ em combustível e casal é preso em flagrante

O casal estava em um carro com placas de Américo de Campos (SP), abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em Água Clara.

Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista e da passageira e, durante revista minuciosa, viram que havia algo no tanque de combustíveis. O carro foi levado para uma oficina mecânica e lá foram retirados os tabletes de cocaína que estavam ‘mergulhados’.