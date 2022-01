Porta-voz do Governo diz que anúncio oficial de substituto de Anderson Abreu será feito na quinta

O administrador Anderson Abreu de Lima pediu exoneração do cargo de secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) nesta quarta-feira (19).

A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) com a assinatura do governador Gladson Cameli. Os motivos não foram esclarecidos.

Anderson assumiu o cargo ainda em 2019, quando Gladson tomou posse no governo e apresentou seus secretários.

O também gestor público de especialização é tio do governador.

A porta-voz Mirla Miranda disse que o governo ainda não tem um nome para substituir o de Anderson, mas que deve anunciar o novo gestor nesta quinta-feira (20).