Prefeito de Manaus cancela festas e blocos de rua durante o Carnaval 2022

A Prefeitura de Manaus anunciou a suspensão de festas e blocos de rua em Manaus. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (7), por meio das redes sociais do prefeito David Almeida (Avante).

De acordo com a Prefeitura, por meio de nota, a decisão leva em conta o cenário de pandemia, casos de dupla infecção de Covid e influenza e o registro da variante ômicron, da Covid-19, na cidade.

Ainda segundo a nota divulgada, durante as festas e blocos não há como restringir a aproximação e contato físico, o que facilita a propagação do vírus.

Com a suspensão, todos os órgãos municipais foram também orientados a tomar providências a respeito do assunto.

No começo de dezembro, a tradicional Banda do Boulevard decidiu não colocar o bloco na rua no Carnaval em 2022. Segundo nota divulgada nas redes sociais, organizadores cancelaram o evento preocupados com o surgimento de novas variantes de Covid-19 e com a taxa de vacinação contra a doença no Amazonas.

Na terça-feira (4), o Amazonas registrou o primeiro caso da variante ômicron em Manaus, em uma mulher de 27 anos, residente em São Paulo, que chegou a Manaus após uma viagem de Fortaleza, no dia 21 de dezembro, com sintomas gripais.

Na quarta-feira (5), em entrevista à rádio CBN, o secretário da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, considerou mínima a probabilidade dos blocos de rua acontecerem em 2022.

“Fomos impactados no início de 2021 e não queremos incorrer em um erro de não darmos uma devida atenção à saúde pública”, afirmou o secretário à CBN Amazônia.