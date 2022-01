Prefeitura de Aramina – SP lança novo edital simplificado

No estado de São Paulo, já segue em andamento o processo seletivo Prefeitura de Aramina, destinado ao preenchimento de uma vaga imediata e temporária para o cargo de Motorista. Provas objetiva e prática serão aplicadas para a seleção do profissional, conforme edital nº 002/2021.

Entre as atribuições do contratado está o transporte de passageiros, materiais e/ou equipamentos para atender às necessidades dos serviços públicos municipais.

Processo seletivo Prefeitura de Aramina: vagas

Para se candidatar à única vaga aberta, são pré-requisitos ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”. Os vencimentos estipulados para uma jornada de 40 horas semanais equivalem a R$ 1.246,77.

Edital Prefeitura de Aramina: inscrições

Banca organizadora do certame, a Consesp Concursos segue com inscrições abertas pelo site entre os dias 22 de dezembro de 2021 e 09 de janeiro de 2022. Será cobrada taxa única no valor de R$ 30,00.

Seleção Prefeitura de Aramina: etapas

Primeira fase da seleção, a prova objetiva está prevista para o dia 23 de janeiro de 2022, com duração máxima de duas horas.

Serão cobradas dos candidatos 30 questões de múltipla escolha nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

No mesmo dia da fase objetiva, acontece a aplicação do exame prático, com foco em direção veicular, realizada em percurso a ser determinado no momento da prova e na presença de examinadores, com duração máxima dez minutos.

Saiba mais

A seleção simplificada é valida por um ano, contado a partir da data de homologação do resultado e prorrogável por igual período, a critério da administração municipal.

Outras informações sobre o processo seletivo Prefeitura de Aramina podem ser acessadas diretamente no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas à banca organizadora pelo telefone (11) 2359-8856.