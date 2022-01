Primeira-dama de Porto Walter acusa vereador e policial de agressão após pedir que ele usasse máscara

A secretária municipal de saúde e primeira-dama de Porto Walter, município do interior do Acre e localizado no vale do Juruá, Ana Paula Andrade, foi agredida a tapas por um policial civil e vereador da cidade, identificado pelo sobrenome da Cruz Dias. A agressão ocorreu no domingo, primeiro dia de ano, após uma discussão por causa do uso ou não de máscaras na unidade mista de saúde do município.

Consta que, no domingo, acompanhada do marido, o prefeito César Andrade (MDB), de um filho e uma prima, a primeira dama foi à unidade de saúde levar um medicamento para um amigo, que estava internado no local. No momento, também chegou ao local o policial e vereador, filiado ao Pros e que faz oposição ao prefeito do MDB.

Como ele estava sem máscara, a primeira dama e secretária municipal de saúde exigiu que a autoridade usasse o equipamento de proteção contra a covid-19. Com a negativa do policial, que disse que a primeira dama não mandaria na unidade de saúde, começou um bate-boca generalizado.

Descontrolado, o policial e vereador partiu para cima de Ana Paula e lhe aplicou vários tapas. Como a primeira-dama tentou reagir, o policial e vereador sacou uma arma e apontou para ela. Tudo isso na presença do prefeito e do filho do casal, de apenas dois anos.