Quase 50% dos internados por Covid-19 no Acre não tomaram nenhuma dose da vacina

Uma pesquisa recente divulgada pelo portal ac24horas em parceria com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), indicou que das 15 pessoas internadas por Covid-19 nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO-AC), pelo menos sete delas, com idades entre 31 e 76 anos, não tomaram nenhuma dose da vacina contra o vírus, disponível para a população desde janeiro de 2021.

Este dado reflete a importância da imunização de forma completa. Outra informação da pesquisa enfatiza que um senhor de 60 anos e que foi internado, havia tomado apenas a primeira dose, não completando o esquema vacinal necessário para evitar complicações mais graves da Covid.

Nos leitos clínicos, ou seja, naqueles os quais os pacientes precisam de cuidados menos intensivos que os da UTI, 67 pessoas já passaram por estes durante janeiro, mês este em que houve uma explosão no número de casos de contaminação no Acre. Deste quantitativo, 18 pacientes entre 37 e 88 anos não tomaram nenhuma dose. Além destes, 8 pacientes tomaram apenas a primeira.

No boletim mais recente da Sesacre, divulgado neste domingo (30), foram registrados mais 320 novos casos de contaminação pelo vírus e duas mortes; 742 exames aguardam análise e, até o momento, 66 pessoas estão internadas.