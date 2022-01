Queiroz diz que foi convidado por quatro partidos para se candidatar

Fabrício Queiroz disse nesta quinta-feira (13/1) que recebeu convites de filiação de quatro partidos. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro não quis revelar quais são as legendas “para não ter atrito”, mas contou que se encontrará na próxima semana com o presidente do PTB no Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Vasconcelos.