Quem são os ministros “coringas” e “indemissíveis” de Bolsonaro

Desde que assumiu a chefia do Palácio do Planalto, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou 30 trocas ministeriais. Desse total, 19 ex-ministros perderam totalmente o vínculo com o primeiro escalão. Outros dois, Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, são considerados “coringas” e se destacam no time do chefe do Executivo. Eles já assumiram quatro e três pastas federais, respectivamente, nas recorrentes danças das cadeiras da Esplanada dos Ministérios.

Onyx lidera o ranking de pastas que um mesmo ministro comandou: totaliza quatro passagens pelo primeiro escalão de Bolsonaro. Ele já passou por Casa Civil, Ministério da Cidadania, Secretaria-Geral e, atualmente, chefia o Ministério da Previdência e Trabalho.

Ramos tem, no currículo, passagens por três ministérios durante o governo Bolsonaro: Secretaria de Governo, Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência.

