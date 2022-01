Rapper mata namorada na frente de três filhos

O rapper norte-americano Justin Joseph, 28, conhecido como J $tash, assassinou a namorada Jeanette Gallegos, 27 no último sábado, no apartamento da vítima (8). Em seguida, ele cometeu suicídio. O crime aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

A polícia foi acionada por volta das 7h da manhã após vizinhos relatarem violência doméstica. Quando os oficiais chegaram à residência, ambos estavam mortos. Segundo a polícia local, a tragédia aconteceu após o casal discutir.

O rapper teria levado Jeannete para o quarto, com a porta trancada. Por preocupação com a mãe, as crianças, com idade entre 7 e 11 anos, acompanharam a briga do lado de fora e presenciaram todo o crime.

Precisa de ajuda? Ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV). Disque 188.*