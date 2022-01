Recorde na pandemia: país registra 204 mil casos de Covid em 24 horas

Mesmo sem dados do Rio de Janeiro, o Brasil registrou nesta quarta-feira (19/1) 204.854 casos de Covid-19, o maior número de infectados em 24 horas desde o começo da pandemia no país, em fevereiro de 2020. A quantidade é 49,4% mais alta do que a computada nessa terça-feira (18/1), quando 137.103 casos novos foram notificados.

A média de casos está em 99.974 infecções diárias, aumento de 701% em comparação a 14 dias atrás. A alta se deve ao avanço da variante Ômicron.

A média móvel de mortes diárias subiu para 212. Em comparação com o verificado há duas semanas, houve variação de 125%, o que significa crescimento no número de óbitos pela doença no país. Nas últimas 24 horas, foram 338 falecimentos.

O estado do Rio de Janeiro não teve os dados divulgados por apresentar problemas em seu sistema de informação. Os números são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

No total, o Brasil já perdeu 621.855 vidas para a doença e computou 23.416.748 casos de contaminação.