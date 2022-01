Resultado preliminar do concurso do Ise no Acre; veja os candidatos aprovados

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) tornou público nesta segunda-feira (10) o resultado preliminar da prova objetiva referente ao concurso de nível médio e superior do Instituto Sócioeducativo do Acre (Ise).

As respostas aos recursos contra o gabarito preliminar também estão disponíveis para consulta no site do Ibade, que é a banca realizadora do certame, pelo www.ibade.org.br.

Os candidatos disputaram as vagas de agente sócioeducativo masculino e feminino, técnico administrativo operacional, motorista, técnico de informática, assistente social e psicólogo.

A presente relação encontra-se disposta na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição e nome do candidato, em ordem decrescente de nota. Confira: