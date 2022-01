Rio Acre baixa mais de um metro em 24h e se distancia da cota de alerta em Rio Branco

Apesar de a Defesa Civil estar em estado de atenção pela possibilidade de uma enchente no Estado, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, baixou mais de 1 metro em 24 horas.

Nesta terça-feira (5) o manancial amanheceu medindo 8,48 metros. Ontem o rio estava com 9,64 metros. Com o nível atual, o rio se afasta do nível de alerta que é 13,50 metros.

Desde de dezembro do ano passado a Defesa Civil iniciou ações de contenção, prevendo uma elevação acima da média do Rio Acre em meados de fevereiro.

Em entrevista ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil do Acre, Cláudio Falcão explicou que os primeiros quatro meses do ano são de alerta total. “Somados fevereiro e março, somem 73% das inundações ocorridas aqui em Rio Branco. Então temos mais risco nestes meses do que em janeiro, contudo já ocorreram transbordamentos nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e até abril”, ponderou.

Apesar dos riscos, o major garantiu que a Defesa Civil está em alerta junto aos órgãos necessários. No dia 23, a Prefeitura de Rio Branco deu início às preparações do Parque de Exposições Wildy Viana, para receber famílias que possam ser atingidas.