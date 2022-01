Rita? Após ser esfaqueado por esposa em Rio Branco, homem diz: “Se me perdoar, quero ela de volta”

José Arão Nascimento da Silva, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (2), após uma bebedeira em família no km 100 da rodovia AC-90, a Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José estava dentro de uma residência, quando acabou tendo uma discussão com a esposa por questão de ciúmes, que evoluiu para agressão física, na qual José deu um tapa na cara da própria esposa.

A mulher, que não se conformou de ter apanhado, de posse de uma faca, desferiu uma facada no abdômen de José. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Vizinhos colocaram José em um quadriciclo e levaram a vítima até próximo a um comércio no km 100, onde outro morador da região colocou o homem dentro de uma caminhonete e levou para Rio Branco. No km 70, o veículo foi interceptado por uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pela autora do crime na região, mas ela não foi encontrada até o momento.

Segundo José, não é a primeira vez que sua esposa lhe esfaqueia. “Se ela me perdoar, quero voltar com ela e perdoou a facada”, disse.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).