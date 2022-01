Roubo de caminhonetes e carros de luxo nas regiões de fronteira é caso para ação da diplomacia

O assalto às dependências do Deracre

Este assalto às dependências do Deracre e da Secretaria de Infraestrutura, na noite de segunda-feira, na Via Chico Mendes, em Rio Branco (AC), com a subtração de três caminhonetes praticamente zero quilômetro e a feitura de pelo menos sete reféns, entre os quais o diretor da autarquia, Petrônio Antunes, mostra que o caso extrapola uma questão de segurança pública. É que, além de roubar particulares e empresas privadas, sempre em busca de caminhonetes e outros carros e luxo, os bandidos agora deram para assaltar órgãos públicos, que detém este tipo de veiculo.

É a diversificação do crime. Com a Polícia cada vez mais fechando o cerco contra o tráfico de drogas, os criminosos veem nos veículos de luxo uma válvula de escape para manterem seus ganhos ilícitos.

Bolívia não fabrica nem mesmo carrinho de mão

Este tipo de crime ultrapassou as barreiras da área de segurança pública porque os carros roubados, particulares ou públicos, como se sabe, são levados, praticamente todos, para serem comercializado nas Bolívia. E são levados para lá porque os ladrões sabem que naquele país há mercados para veículos roubados, principalmente se de luxo, já que a Bolívia, um país paupérrimo, não fabrica nem mesmo carrinho de mãos. E para ter uma frota de veículos, só mesmo com a ajuda de ladrões locais que exportam o produto de seus roubos, os veículos.

Hora de o Itamaraty entrar em campo e fazer sua parte

Os casos extrapolam a área de segurança pública e chegam à diplomacia. Hora, portanto, de o Itamaraty, a casa da diplomacia brasileira, entrar em campo e acionar seus congêneres bolivianos a fim de ser criada, na legislação boliviana, lei que puna os cidadãos daquele país que adquirem carros sabidamente roubados. Embora se saiba que a Bolívia ainda conste da lista de um dos países mais corruptos do mundo, vale a pena ressaltar que entre seus parlamentares há pessoas que podem ser convencidas de que, a falta de legislação neste sentido, estimula este tipo de crime do outro lado da fronteira, muitas vezes até com assassinatos outros tipos de violência. Os parlamentares federais brasileiros, notadamente os do Acre, também podem ajudar muito nisso, no convencimento de seus colegas bolivianos.

Do jeito que está, ter uma caminhonete ou um carro de luxo no Brasil nas regiões de fronteira com a Bolívia, caso do Acre, é um risco. Inclusive de vida.

Governador age como massa de bolo em tempo integral

O governador Gladson Cameli (PP) está levando em prática à máxima segundo a qual, como massa de bolo: quanto mais lhe batem, mais ele incha. Acossado pelas denúncias e com destaque negativo na imprensa nacional, com notícias quase diárias sob o patrocínio de quem quer torpedeá-lo em tirá0lo da disputa em 2022, o governador dar de ombros, trinca os dentes e segue em frente. E continua com muito prestigio e apoio popular.

Prova disso foram às manifestações registradas na manhã desta segunda-feira (11) durante sua visita às obras de mais uma ala do Pronto Socorro do Hospital de Base de Rio Branco. Quem viu, comentou admirado a popularidade do homem entre servidores, operários e pacientes que vieram a seu encontro.

Governador diz que quer se antecipar às doenças

Gladson Cameli visitou as obras do novo pavilhão do Pronto-Socorro. A obra encontra-se em estágio avançado, devendo ser entregue em fevereiro O governador agradeceu os profissionais que estão empenhados na entrega dessa obra. “Essa obra é importante para trazer mais qualidade de vida e saúde para a nossa população, melhorando a estrutura dos hospitais. Além de estarmos nos antecipando, caso aumentem os casos dessa gripe”, declarou o governador.

Gladson: novos hospitais e novo concurso para a Saúde

A obra entregará 58 novas enfermarias que desafogarão a demanda da Unidade, que já é alta. Atualmente, o Hospital conta com 187 vagas de enfermarias. Serão 53 novos leitos de enfermaria na unidade.

Antes de deixar o hospital, o govenador disse que o sistema estadual de saúde é uma de suas maiores prioridades no Governo. E demonstrou isso quando, em 2019, entregou a verticalização do Pronto-Socorro, obra que estava parada fazia longos dez anos. Agora, ele deve entregar ainda os Hospitais de Manoel Urbano e Mâncio Lima, e anunciar para os próximos dias um novo concurso público na área da Saúde.

Deputada do PT e apresentador Ratinho batem de frente

A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) está indo á Justiça contra o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, porque ele se negou a veicular direito de resposta no programa de rádio dele em relação à parlamentar. Explico: no mês passado, em crítica a um projeto de lei de autoria da deputada, Ratinho sugeriu “eliminar” a parlamentar à bala. Segundo Natália, a negativa de direito de resposta “evidencia as mentiras contadas no programa e mostra a necessidade urgente de enfrentar a intolerância e o preconceito. A recusa em divulgá-la é uma confirmação daquilo que foi dito”, acrescentou. Em 15 de dezembro de 2021, Ratinho sugeriu “pegar uma metralhadora” contra Bonavides, após ela apresentar um Projeto de Lei que acaba com os termos “marido e mulher” em celebrações de casamento. “A gente tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora?”, disse Ratinho. O apresentador também proferiu ofensas machistas, recomendando que a deputada fosse “costurar as calças e lavar a cueca de seu marido”.

Falta do que fazer desses petistas, só pode…

Óbvio que se Ratinho não é mesmo lá flor que se cheire, mas convenhamos: esses petistas não têm coisas mais importantes a fazer do que ficar buscando criar leis que batem de frente com o costume de uma sociedade como a do Brasil, que tem outros interesses, como a fome, a saúde, a falta de segurança pública, a educação e outros temas bem mais necessários e interessantes do que a definição do gênero numa certidão de casamento.

É muita falta do que fazer.

Ingratidão pura: Orleans é candidato

Por aqui, a ironia ficou ponta do anuncio do que o jovem Jorge Orleans, de 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, que ficou conhecido por ter se acorrentado 35 dias em frente ao Palácio Rio Branco pedindo sua convocação enquanto integrante do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, com o sobrenome da família imperial brasileira, anunciou ter interesse as eleições de 2022, como candidato a deputado estadual.

O anúncio pegou de surpresa vários deputados estaduais que assistiram ao rapaz, chegando inclusive a criarem uma proposta de emenda constitucional com o seu nome, de olho nos votos de seus amigos e familiares, e agora têm que assistir o gajo querendo disputar com eles.

Ingratidão tem nome.