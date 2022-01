Rumo ao sucesso: veja quem chamou atenção no início da Copinha 2022

Os artilheiros Figueiredo do Vasco (cinco gols e uma assistência) e Endrick do Palmeiras (quatro gols), e o goleiro Tomate do Andirá foram, sem dúvida, os protagonistas. O defensor — que agora faz parte da base do Atlético-MG — foi um dos assuntos mais comentado depois de ter sido substituído no momento de cobrança de pênalti contra em jogo com o Galo, mesmo sendo o destaque da partida até ali.

Seu então time sofreu o gol e ele ficou desolado de não ter tido a oportunidade de estar debaixo das traves durante a penalidade. Lembre:

O goleiro Tomate, que vinha agarrando pra caramba, foi substituído na hora do pênalti e ficou DESOLADO. Aí o Rubens cobrou bem e abriu o placar: Andirá 0x1 Atlético-MG#Copinha2022 pic.twitter.com/dMaSFbc7Jh — Goleada Info (@goleada_info) January 5, 2022

Confira alguns dos destaques deste início da Copinha 2022: