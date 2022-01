Sabrina Sato assina contrato milionário com a Globo e ganha novo programa

Sabrina Sato foi anunciada como apresentadora do canal GNT, que pertence ao grupo da Rede Globo. A famosa comandará o reality show “Desapegue Se For Capaz”, que tem irá estrear no mês de abril.

Desse modo, o perfil do canal GNT compartilhou um vídeo no Twitter com Sabrina anunciando a grande novidade. “Agora eu estou em casa. Também faço parte deste time lindo de apresentador. Estou tão feliz e animada. Eu fiquei sabendo que vocês também amarão essa notícia”.

Além disso, Sabrina Sato falou que os detalhes sobre do programa só serão revelados nos próximos meses. “Tem tudo a ver com casa, transformação e intimidade”, disse ela.

Sabrina Sato e o ator Duda Nagle passaram o Ano Novo longe um do outro. Inclusive, ele, ficou também afastado da pequena Zoe. Dessa forma, os fãs começaram a criar especulações se o casal havia se separado.

Contudo, não foi isso que aconteceu. Em suma, a contratada da Record apareceu em um resort luxuoso, na Bahia. Em contrapartida, Duda passou no Rio de Janeiro, longe da família e ao lado de amigos. Todavia, a assessoria de Sabrina Sato e Duda, disse que o casal estava bem, e comentou sobre o assunto.

“Duda ficou no Rio. Teve gravação da novela e depois Influenza e se isolou no apartamento dele. Já está bem. Sa e Zoe voltam hoje e já vão se encontrar”, assim, informou a assessoria ao Metrópoles.

SABRINA SATO REVELA DRAMA VIVIDO APÓS O NASCIMENTO DA FILHA

Além disso, recentemente, a apresentadora contou um problema que enfrentou após o nascimento de Zoe. De acordo com a japa, ela perdeu muito a libido após o nascimento da pequena.

“Depois que eu casei e tive filho, tive que perguntar para as minhas amigas, como é que estava. Porque antigamente eu era foguenta, se beijei já…Era assim, meu jeitinho. Aí casei com um cara por quem sempre tive muita paixão”, revelou ela.