Saiba como disputa entre pamonharias levou à morte de cozinheira

A dona de casa Geralda, de 60 anos, acordou no meio da noite assustada com os barulhos de gritos pedindo socorro. Quando saiu na rua, em Abadia de Goiás, na região metropolitana da capital, viu uma cena assustadora: uma mulher com o corpo inteiro sangrando, com queimaduras expostas, vestida só de blusa e calcinha.

Entre os lamentos de dor, a mulher contou que trabalhava em uma pamonharia, que uma pessoa chamada Willian tinha atirado nela e que a mãe dele, Tatá, havia ateado fogo em seu corpo. A vítima gravemente ferida era a cozinheira Marizete de Fátima Machado, torturada e morta aos 53 anos, em março de 2015. A motivação do crime segundo a investigação? Concorrência entre pamonharias.

