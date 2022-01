Sammy Lee, esposa de Pyong, aumenta rumores de participação no BBB22 após vídeo revelador

Nesta segunda-feira (03), a esposa de Pyong, Sammy Lee deixou a web com uma pulga atrás da orelha mais uma vez, isso porque há boatos que ela possivelmente estará no camarote do BBB22 da Globo.

A influencer está na lista dos possíveis convidados ainda em 2021 e, desde então, vem deixando os seguidores curiosos. Dessa vez, Sammy apareceu arrumando as malas em seu Stories do Instagram, e, é claro que os usuários apontaram que ela já está se preparando para o reality show.

Dessa forma, em um vídeo, a loira mostrou o quarto repleto de roupas e sapatos e contou estar passando por um perrengue chique. “A situação do meu quarto… Vou viajar e preciso montar looks. Só que eu não entendo muito disso. Tem algum stylist para me ajudar aí para me ajudar a montar looks bafos? Porque tá difícil”, disse ela.

E na sequência, Sammy brincou falando que quer ajuda gratuita. “Alguém me ajuda, de graça, na parceira, porque sou mão de vaca”, disparou ela. Sendo que a influencer já havia negado sua participação no BBB22 no final de 2021, as informações são de Fábia Oliveira, do Em Off.

Portanto, muitos fãs continuam na expectativa de que a Sammy estará na nova edição. “Já entregou”, escreveu um. Outros, contudo, acham que não tem possibilidade dela está na atração. “Quem realmente vai, fica quieto e não fala nada”, apontou uma usuária do Twitter.

SAMMY PERDOA SUPOSTA TRAIÇÃO DE PYONG

Além disso, vale lembrar que há alguns meses a influenciadora se envolveu em uma polêmica após seu marido ter supostamente a traído em um reality, Ilha Record.

Sendo que o relacionamento deles sempre foi marcada por polêmicas de infidelidades por parte de Pyong e as consequências emocionais geradas em Sammy.

Desse modo, na época Pyong usou o Instagram e postou uma imagem o lado da companheira e do filho e escreveu: “O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!”.