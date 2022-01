São Francisco mira temporada competitiva e vagas nas competições nacionais

Recheado de jogadores experientes e também prata da casa, o São Francisco foca nesta temporada deixar a parte de baixo da tabela para brigar por uma das duas vagas destinadas ao futebol local na próxima edição da Copa do Brasil. O técnico Erismeu Silva e seus jogadores não escondem que o foco será esse durante a competição.

O goleiro Babau e o zagueiro Diego Alberto, ambos com passagens vitoriosas com a camisa do Atlético Acreano, estão empolgados com o projeto de ajudar o time católico a alcançar esse sonho quase impossível para uma das equipes mais modestas do futebol local. O goleiro comentou que era um sonho antigo reunir parte dos jogadores do Galo Carijó que estiveram presentes nas campanhas vitoriosas de 2017 e 2018 num clube local. “Conseguimos fechar ajuda com alguns parceiros no sentido de fazer uma equipe competitiva para disputar o Campeonato Acreano”, pontuou o goleiro.

Entre os jogadores contratados, além do goleiro Babau e do zagueiro Diego Alberto, o clube católico consegui fechar acordo com outros atletas conhecidos do futebol acreano como é o caso dos jogadores Douglas e Amaral (zagueiros), Mandim e Matheus Damasceno (lateral direito), Jeferson (meia/lateral), Vicente, Luan, Vilson e Alex (volantes), Neto (meia), Renan Plácido (meia-atacante), Tonho Cabañas, Matheus Ceará e Gessé (atacante) entre outros.

Estreante no comando técnico de uma equipe profissional, o técnico Erismeu Silva comemorou o fato de poder contar com jogadores experientes no seu elenco. Segundo ele, o time vai trabalhar passo a passo no sentido de conseguir uma vaga no returno do Campeonato Acreano 2022. Garantindo isso, o foco será brigar pelas primeiras posições na tabela de classificação do returno para faturar uma vaga na disputa da próxima edição da Copa do Brasil.

A estreia do São Francisco na disputa do Campeonato Acreano 2022 ocorre no dia 19 de fevereiro, na Arena da Floresta, às 15h, contra o Humaitá.

Boa contratação!

Outra contratação de destaque do clube católico para a temporada 2022 diz respeito à aquisição do treinador de goleiros Dorielson Mendes. O profissional é um dos mais qualificados para a função no estado. “Eu aceitei minha transferência para o São Francisco, pois estou confiante no projeto apresentado pela sua diretoria e parceiros”, disse Dorielson Mendes, ex-Atlético Acreano.