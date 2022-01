Secretaria confirma sexta morte por Influenza H3N2 em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a sexta morte por H3N2, subtipo da influenza A, em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (5). De acordo com a pasta, trata-se de uma mulher de 74 anos, que morava em Corumbá, a 425 quilômetros de Campo Grande (MS).

Conforme nota divulgada pela SES, a vítima que tinha hipertensão, começou a sentir os primeiros sintomas no último dia 29 de dezembro, foi internada no dia 1º e veio a falecer no dia 2 de janeiro no Hospital de Corumbá.

Todos os 6 óbitos foram analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de Mato Grosso do Sul e confirmados para Influenza.

A primeira morte, em decorrência da doença, ocorreu no dia 21 de dezembro em Campo Grande, sendo um jovem de 21 anos que deu entrada no CRS Nova Bahia no dia 20 de dezembro, foi transferido para o HRMS, mas não resistiu.

O segundo caso de morte causada por Influenza A H3N2 aconteceu em Corumbá, sendo a vítima uma idosa de 76 anos. A vítima deu entrada na Santa Casa de Corumbá no dia 20 de dezembro e acabou falecendo. A terceira morte aconteceu no dia 30 de dezembro e trata-se de uma mulher de 55 anos de idade, moradora na cidade de Dourados.

O quarto óbito por H3N2 em Mato Grosso do Sul trata-se de uma mulher de 35 anos, residente de Campo Grande. Os primeiros sintomas começaram no dia 29 de dezembro. A quinta morte foi confirmada pela SES ontem (4), sendo uma mulher, de 71 anos, que morava em Dourados e morreu no último dia do ano.

A SES orienta a população que, quem não tomou sua vacina, procure uma unidade de saúde para se vacinar e siga as recomendações de biossegurança como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações.

As medidas de prevenção são as mesmas das recomendadas ao coronavírus: