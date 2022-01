Secretário-geral do PP diz que Mailza não vai desistir da disputa pelo Senado: “Desfazer todo e qualquer comentário”

O secretário-geral do Progressistas no Acre, Artur Neto, afirmou neste domingo (30) que a senadora Mailza se mantém firme e forte na disputa pela reeleição. De acordo com Neto, ele e a senadora estiveram em Brasília recentemente e conversaram com as principais lideranças nacionais do partido, que garantiram que a candidatura de Mailza é prioridade para a sigla. “Tal postura do partido se dá pelo fato da parlamentar exercer um mandato alinhado com a direção nacional do PP. Lealdade, seriedade e participação ativa na vida orgânica do partido, marcaram esses 3 anos mandato da Mailza no Senado”, justificou.

Para o secretário, a parlamentar tem o direito natural de postular a candidatura. “Trabalhou arduamente esses 3 anos na consolidação de seu nome em todo estado e no fortalecimento do Progressistas acreano. Quanto as pesquisas, são apenas instrumentos norteadores e não refletem a realidade do cenário”, disse.

Artur Neto também fez questão de desmentir os boatos de que a senadora poderia desistir da disputa pela vaga ao Senado para tentar ganhar uma cadeira na Câmara Federal. “Quero REAFIRMAR o que já vem sendo dito pela Senadora Mailza e grupo, de que a mesma É PRE-CANDIDATA AO SENADO FEDERAL em 2022 e assim, desfazer todo e qualquer comentário feito por pessoas “desautorizadas” de que a Senadora Mailza recuaria e disputaria uma cadeira na câmara federal (…) Encerro afirmando que toda e qualquer história dita a cerca de um possível recuo, é mera especulação, tentativa de enfraquecer o trabalho realizado e confundir o eleitorado acreano. Reconhecemos o direito das siglas partidárias buscarem construir seus projetos políticos visando 2022, partido forte é partido com mandatos”, concluiu.