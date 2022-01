Seis cruzeiros têm passagem por Manaus cancelada após surto de Covid em navios no sudeste

“Temos a devida consciência que esse devido segmento foi fortemente abalado. Até o presente, não conseguimos fazer efetivamente um trabalho que pudesse voltar a gerar renda às famílias que dependem diretamente do empreendedorismo do turismo. Esse meio está impactado e estamos trabalhando em outras vias para tentarmos minimizar esse grande impacto”, disse.

Ainda segundo o secretário, a passagem dos cruzeiros por Manaus injetasse, em média, de R$ 11 milhões a R$ 12 milhões na economia da capital amazonense, durante o período, além do gasto médio do turista.

Com o cancelamento, o setor deve deixar de movimentar a economia e outros meios devem ser discutidos pelos órgãos responsáveis para minimizar o impacto, conforme Oliveira. Ele explicou que já há discussões para ações para fomentar o turismo local.

“Vamos encontrar algumas outras formas, outras variantes de tentarmos potencializar o turismo local. Nós estamos com ações bem adiantadas no Parque Rosa Almeida, lá no Colônia Antônio Aleixo, já foi objeto de uma primeira oficina e não estamos parando por aí”, comentou.