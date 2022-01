Seis ex-BBBs que faturam alto com conteúdo adulto no OnlyFans

Engana-se quem ainda pensa que a maior vantagem de participar do Big Brother Brasil é o prêmio de R$ 1,5 milhão. Com a visibilidade alcançada no programa, que estreará sua 22ª edição no próximo dia 17, os participantes costumam fazer carreira na web: seja fechando contrato com marcas, negociando publis ou lucrando alto com a venda de conteúdo adulto no OnlyFans.

A ex-BBB Natália Casassola, por exemplo, já chegou a ganhar R$ 20 mil na plataforma de fotos e vídeos sensuais. Recentemente, ela concedeu entrevista à Quem em que revelou que a preferência dos seus seguidores são packs de fotos de pés. ““Teve um cliente que pediu para eu fazer uma sessão de fotos dos meus pés. E as fotos eram só do meu pé. Não precisava aparecer o rosto e nem o corpo. Pedem para eu escrever o nome na sola”, contou a modelo.

