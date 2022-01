Sem estoque de vacina e em meio a surto, imunização contra influenza será retomada em março

Em virtude da pandemia de gripe vivenciada no país, a ideia do Ministério é antecipar a campanha de 2022 para março.

“O envio de doses é apenas uma vez por ano, tendo como base o público-alvo da campanha, que são os grupos prioritários, com meta de 309.670 pessoas no Acre”.

Sem estoques de vacina contra a influenza, a imunização no Acre só deve retornar em março. A informação foi repassada do ContilNet pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI). A campanha deste ano foi iniciada em abril, dessa maneira, sendo utilizados todos os imunizantes durante esses 8 meses.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!