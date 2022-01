‘Sempre defendi a renovação’: Após mais de 10 anos à frente do PDT, deputado Luiz Tchê anuncia afastamento

“Acredito que chegou a hora de focar na minha reeleição e na saúde”: foram essas as palavras usadas pelo deputado Luiz Tchê (PDT-AC) para confirmar, com exclusividade ao ContilNet, que deixa a presidência do partido no Acre. Tchê, que tem 12 anos à frente do PDT, conta quem assume a sigla.

O novo presidente do PDT será o delegado de Policia Civil Emylson Farias. Ex-secretário de Segurança Publica, Farias já disputou eleições anteriores, chegando a disputar como vice-governador em 2018, na chapa do candidato pelo Partido dos Trabalhadores Marcus Alexandre. À nossa reportagem, Tchê afirma que Farias tem condições de conduzir a sigla com maestria e torná-la destaque nas eleições deste ano – assim como foi em passadas.

“Sempre defendi a alternância de poder, a renovação e o desenvolvimento. Acredito que chegou a hora de focar na minha reeleição e na saúde. Emylson é preparado, já disputou eleições, tem o DNA do partido e vai saber presidir a sigla com maestria”, diz.

O deputado só não revela datas, pois, a executiva estadual do partido pretende se movimentar após uma convenção nacional, que acontece nos próximos dias. “Vou para a convenção nacional na próxima semana. Acredito que, na volta, teremos definições mais claras sobre os próximos passos do partido no Acre”, explica.

Sobre as eleições, Tchê destaca: o partido é aliado de Gladson Cameli. “Isso é um fato. Estamos com o governador Gladson”, deixa claro.

Nascido no município de Humaitá (RS), Tchê considera-se acreano de coração. Sua carreira no Acre conta com quatro mandatos na Aleac – nas últimas eleições, eleito com 3.429 votos – chegando à presidência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Tchê foi o primeiro parlamentar do Estado a presidir a instituição, é o segundo parlamentar no país a presidi-la por duas vezes e, no atual diretório, assume a função de secretário-geral.