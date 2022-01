Senadora Mailza: como a mãe dos pobres do Quinari, que distribuía sopa nas ruas, se tornou a mulher mais poderosa do Acre

Todo mundo comenta sobre a importância da articulação do ex-prefeito James Gomes na carreira política da senadora Mailza (Progressistas-AC), mas ninguém comenta a importância da senadora na ascensão de ambos – e como tudo começou.

Cristã, esposa dedicada, mãe, dona de casa e aliada de primeira hora do marido – e uma das mulheres mais queridas do pacato município de Senador Guiomard, conhecido também pelo apelido de Quinari – Mailza começou a ser conhecida do grande público através de seus atos de caridade. Distribuía sopa nas ruas do Quinari para as famílias mais necessitadas, além de levar ações do poder público, desde as comunidades até a Zona Rural. Como secretária das pastas de Administração, Assistência Social e Cidadania, Mailza desenvolveu o projeto Prefeitura na Comunidade conheceu de perto as dores da fatia do público que mais precisa do carinho, atenção e amparo do poder público.

Na campanha de reeleição do marido, a acirrada e emblemática disputa com André Maia, que em eleições posteriores se tornou prefeito da cidade, e Solange Pascoal, então vice de James, ouso dizer que Mailza foi sua principal aliada. Abria sua própria casa por volta das 5 horas da manhã, com mesa posta por ela, para receber pessoas de todos os lugares e classes sociais da cidade. Para isso, contou com a ajuda de uma pessoa especial: a irmã Eliene Assis, que saiu de Feijó, interior do Acre, para ser o braço direito da irmã. Hoje, Eliene ainda anda lado a lado com Mailza. James foi reeleito, com pouco mais de 800 votos de diferença.

Com o mesmo carinho e visão que cuidou daquela eleição, Mailza cuida de seu mandato hoje. Apesar de ser senadora, e presidente do maior partido do Acre, o Progressistas – o que faz dela a mulher mais poderosa do Estado – Mailza conduz suas ações com o mesmo esmero do começo. Já me disse, em ocasiões anteriores e com muito orgulho, que foi a todos os municípios do Acre e entrou em ramais que senador nenhum entrou.

E é assim que Mailza conduz sua vida política. Com pé no chão, humildade e diplomacia; mas as pacatas companhias de Quinari deram lugar a ministros, líderes de Brasília, prefeitos e governadores, que apoiam a senadora que, apesar do poder, faz política com o pé no chão.

Tranquilidade

“O PT Nacional nos deu muita tranquilidade para tomarmos uma decisão e não existe pressão alguma para apoiar qualquer candidatura que não seja do PT”. Comentário do presidente estadual do partido, Cesario Campelo Braga.

Michelle Melo

Depois de eu ter sugerido aqui que a vereadora Michelle Melo (PDT-AC) poderia ser vice em uma chapa muito competitiva ao Governo do Acre, a parlamentar fez visitas a Jenilson Leite e fiquei sabendo de discussões em grupos ligados a Gladson Cameli. Será que ela gostou da ideia?

Governadora Waldirene

Eu gosto da ideia de uma mulher como vice-governadora. Única vez que uma mulher assumiu o Governo do Acre na gestão de Gladson foi a desembargadora Waldirene, nesse mês, mesmo. Foram seis dias de um verdadeiro show de coerência, diplomacia e elegância – além de ter feito o dever de casa com muita maestria.

Marina e Ciro

Em entrevista à José Luiz Datena, o pré-candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes (PDT), disse que Marina Silva (Rede) “tem todos os talentos para ser uma grande presidente do Brasil”. Para um bom entendedor, Ciro confirmou que quer, sim, Marina como sua vice na corrida presidencial.

O grande porém

Sites afirmam que Marina se sente desconfortável com a escolha de Ciro para coordenador de marketing da sua campanha: João Santana. Ele trabalhou para o PT e chegou a ser preso na Lava-Jato. Já fez campanhas com críticas à acreana.

Antítese do debate

João Santana “representa a antítese do debate, é a política vista como um produto a ser vendido a qualquer custo e sem limite ético. Digo isso com conhecimento de causa por ter sido vítima desse tipo de estratégia em 2014, em ataques do PT, produzidos e operacionalizados por Santana. Portanto, jamais cometeria a incoerência de aceitar trabalhar com ele”. Comentário de Marina em publicação do O Globo, em 2021.

Márcia Bittar

A pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, está incansável na corrida pela viabilização para as Eleições 2022. Tá bonito de ver.

Fogo amigo

Um servidor público reclamou em conversa que existe fogo amigo entre comissionados da Prefeitura de Rio Branco e Governo do Acre.

Plácido de Castro

Se o prefeito Camilo da Silva licenciar-se da Prefeitura de Plácido de Castro para concorrer a uma vaga nessas eleições, quem ganha uma prefeitura no Acre é o PSB. O vice de Camilo é o professor Enilton Pena, de 46 anos.

Marechal Thaumaturgo

Em Marechal Thaumaturgo, a prefeitura continua com o PSD. Isaac Piyãko passa o bastão para o colega Valdelio Furtado, de mesmo partido.

Segurança

Alan Rick (DEM-AC) destinou mais de 18 milhões de reais para a segurança pública do Acre através de emendas parlamentares. “Esse é o nosso objetivo, ajudar na repressão, mas principalmente, ajudar, evitando o crime, para que a nossa juventude tenha um futuro”, destacou em entrevista à Rádio Câmara.