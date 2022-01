Sesc Cruzeiro do Sul realiza projeto “Reviver conectado à natureza no Sesc”; veja

A unidade do Serviço Social do Comércio – Sesc de Cruzeiro do Sul realizou, pela primeira vez, o projeto de final de ano “Reviver conectado à natureza no Sesc”. O objetivo principal era incentivar o ecoturismo, isto é, realizar atividades turísticas que incentivem o público a interagir com a natureza de forma sustentável e, dessa maneira, destacar a importância da preservação do meio ambiente.

As atividades foram realizadas do dia 31 de dezembro ao dia 02 de janeiro. Foram feitas trilha ecológica, gincana ecológica, atividades no lago, recreação aquática e esportiva. Além da festa do ano novo, a programação foi disponibilizada para todas as idades, e levou em consideração os cuidados necessários diante a situação atual da Covid-19.

O Sesc tem o objetivo de tornar esse projeto um evento anual para que assim o público possa aproveitar o que há de melhor na unidade de turismo e lazer, além de aumentar o fluxo de turismo na cidade e desenvolver ações voltadas à educação ambiental.

Fotos: Ascom