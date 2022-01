Sesdec – RO abre 238 vagas em 21 cidades

Em Rondônia, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania anuncia a abertura de 238 vagas imediatas para o cargo denominado Prestador Voluntário de Serviços Administrativos. Conforme edital nº 57/2021, referente ao processo seletivo Sesdec, a escolaridade mínima exigida para candidatura é nível médio completo.

Do total de vagas anunciadas, 218 são destinadas à Polícia Militar do Estado e as 20 restantes são para lotação no Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. Os profissionais selecionados cumprirão jornadas de seis horas em turnos de serviços.

Edital Sesdec: vagas

O certame estipula auxílio mensal de natureza indenizatória no valor de R$ 1.000,00. Em consonância com a legislação estadual, o edital pontua que “a prestação voluntária de serviços administrativos não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista” e afins.

Entre as vagas ofertadas, há reserva específica para candidatos oriundos de escolas do ensino público ou com bolsa integral, além das destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Estão previstas lotações em 21 municípios rondonienses: Ariquemes, Buritis, Cujubim, Jaru, Machadinho d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, Espigão d’Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Ji-Paraná, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Porto Velho, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste e Vilhena.

Como se inscrever?

Interessados devem efetuar as inscrições pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) entre os dias 05 e 20 de janeiro de 2022. Será cobrada taxa única no valor de R$ 60,00.

Processo seletivo Sesdec: etapas

Três fases integram a seleção simplificada de profissionais: prova objetiva, exame de saúde e investigação social.

Comum a todos os candidatos, a prova objetiva está prevista para o dia 06 de fevereiro de 2022, com aplicação em diferentes municípios, de acordo com a lotação escolhida pelo candidato durante as inscrições.

Serão cobradas 50 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Informática, Noções de Direito Administrativo, Conhecimentos Gerais e Atualidades.

Em momento posterior, aprovados nas três etapas passarão pelo curso de formação, com duração 192 horas/aulas e 72 horas de estágio.

Saiba mais

O processo seletivo Sesdec é válido por um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Outras informações sobre o certame podem ser acessadas diretamente no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas à banca organizadora pelos canais: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 e [email protected]