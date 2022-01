Sexo sem penetração e mais tendências sexuais que devem bombar em 2022

O novo ano mal começou e as apostas para as experimentações no sexo já estão ousadas. A marca Lelo, de bem-estar sexual, elencou algumas práticas que devem ser tendência durante 2022. Ao portal inglês Metro, a especialista em sexo e relacionamento, Kate Moyle, apontou que atualmente existe uma mudança de atitude para ser mais flexível e ter a mente aberta quando se trata da vida sexual.

Isso porque, os último dois anos mostraram que as pessoas se voltaram mais ao próprio prazer, e reinventaram, ou descobriram formas de chegar ao orgasmo. Prova disso é que as marcas de brinquedos sexuais nunca faturaram tanto quanto na pandemia.

Vale lembrar que nos últimos anos temos avançado em relação a quebra de alguns tabus sexuais, apesar de o caminho ainda ser longo. Dito isso, seguem as apostas para as tendências no sexo este ano:

Sexo sem penetração

Parece que em 2022, cada vez mais as pessoas vão normalizar que para ter sexo, não necessariamente há penetração. A aposta é que massagem e masturbação mútua ganhem cada vez mais espaço na vida dos parceiros.

Heteroflexibilidade

Se há algo que os últimos anos de pandemia nos ensinou foi que tudo é incerto. Por isso, de acordo com Kate, a compreensão da sexualidade está evoluindo e ganhando espaço para flexibilizações.

Se uma pessoa se identifica, por exemplo, principalmente heterossexual, não significa que ocasionalmente ela não se sinta atraída pelo mesmo gênero. Podendo ser romanticamente ou sexualmente.

Brinquedos anais

Apesar do grande tabu quando se fala em prazer anal, o sexo envolvendo esta região está sendo normalizado. Então, avançado o passo para descobertas do prazer, o próximo nível é explorar os brinquedos sexuais voltados para o ânus.

Os sex toys entraram para ficar nos quartos dos casais, mas ainda não ouvimos falar muito sobre plug anal e outros brinquedos voltados para essa região. Principalmente entre pessoas heterossexuais. A aposta é que este seja o ano de explorar mais a fundo este prazer.

Pegging: quando se penetra usando um strap-on

Seguindo a última tendência, o pegging consiste em penetrar alguém usando um strap-on, normalmente uma combinação de um cinto e um vibrador. Também chamado de inversão, que é quando a mulher penetra o homem ou outra mulher.

A aposta é que a brincadeira conquiste cada vez mais os quartos dos casais e fique mais comum entre quatro paredes.