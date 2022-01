Sipam emite alerta para possibilidade de temporais nesta terça; veja previsão completa

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a terça-feira será de tempo abafado no Acre.

Muitas nuvens carregadas associadas a uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que está formada no centro do país se espalham pelo sul da Amazônia, inclusive sobre o território acreano.

Por conta disso, a previsão para este dia é de céu nublado em todo o estado. O sol aparece sempre entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, principalmente, entre a tarde e noite.

Há possibilidade de temporais isolados.