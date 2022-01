A Coluna LeoDias apurou que dois setores do Big Brother Brasil estão com pessoas infectadas com Covid, o que impacta diretamente na organização do reality show.

Na aérea de cenografia, uma das equipes, com 7 integrantes, está afastada: todos testaram positivo, inclusive a líder do time.

No setor responsável por realizar compras de suprimentos, um dos times teve 50% dos colaboradores afastados, também com diagnóstico de Covid.

