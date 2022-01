Tenor negro denuncia racismo em abordagem da PM por “atitude suspeita”

O tenor Jean William, um homem negro de 36 anos, denunciou em redes sociais uma abordagem racista que sofreu da Polícia Militar, na última quinta-feira (27/01), no litoral de São Paulo.

Os PMs alegaram que o cantor estava em “atitude suspeita” enquanto fazia a travessa de balsa entre Santos e Guarujá.

O cantor lírico não foi informado qual seria o motivo da abordagem, mas um dos policiais lhe perguntou se ele tinha feito algo diferente enquanto dirigia pela região.

William respondeu que precisou desviar de um caminhão na estrada, antes de embarcar na balsa. Um dos agentes alegou que esse poderia ser “o motivo de ter vindo uma denúncia”, de acordo com William. Ele contou ainda que os PMs saíram com “cara de frustração” depois da abordagem.

“Viram os documentos e perguntaram minha profissão. Ao verem que eu não era um bandido e nem havia passagem criminal, saíram com cara de frustração e me permitiram seguir viagem. O Racismo e seus tentáculos… Até quando?”, criticou no Instagram.

