Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, confinado para o BBB22, está com Covid-19

Entretanto, a Globo aproveitou para tranquilizar os fãs, afirmando que ninguém sairá do programa por conta disso. Na verdade, o que vai acontecer é que eles entrarão depois.

Desse modo, o jornalista Fefito, do Buzzfeed Brasil, confirmou que realmente, Tiago Abravanel está confinado para entrar no BBB. Mas não para por aí! O jornalista aproveitou para informar que o neto de Silvio Santos, está com Covid-19. Assim sendo, resumindo, provavelmente ele não entrará no BBB, nesta segunda-feira (17).

Além disso, Fefito ainda revelou que Tiago Abravanel assinou o contrato para participar entrar no reality da Globo, no ano passado, em novembro.

Desse modo, ele precisou cancelar alguns shows de sua agenda, que já estavam confirmados. Em consequência disso, precisou pagar uma multa, e tirou de seu próprio bolso. Mas, os indícios de que Tiago Abravanel está confinado são fortes. Principalmente porque ele não tem absolutamente nada agendado em sua agenda, por três meses.

Patrícia revela ter ficado brava com Tiago Abravanel

Tiago Abravanel é neto de Silvio Santos, que como todos sabem, é o dono do SBT. Sendo assim, quando ele assinou contrato com a Globo, a reação de sua família não foi lá das melhores. Desse modo, recentemente, no Lady Night, Patrícia e Tiago foram juntos ao programa.

Em determinado momento, Tatá perguntou se eles falaram mal do neto do Dono do Baú quando ele assinou com a concorrente. “Há, no começo a gente ficou bem chateada sim, mas depois ficamos com o maior orgulho”, rebateu Patrícia.