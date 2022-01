Tiktoker do AC salva amantes da morte ao ver esposa entrando armada em motel de Rio Branco; relato viraliza

Uma história um tanto inusitada viralizou nas redes sociais no início desta semana. O acreano Gilbert Albuquerque, que trabalha com bobinamento, contou em um vídeo sobre um caso de traição de quando trabalhava em um motel na capital, onde ele ajudou um casal de amantes a se livrarem de uma possível tragédia.

Ao ContilNet, o tiktoker, que já tem mais de 44 mil seguidores e acumula mais de 2 milhões de visualizações no vídeo que está repercutindo na plataforma, disse que ficou assustado com o alcance tomado pelo vídeo, sendo reconhecido até em supermercado por internautas.

“Foi uma brincadeira, eu postei e acordei ontem gente me ligando de todo o Brasil, casal me mandando foto, marido com esposa, foto do trabalho, gente dizendo que meus vídeos são legais, mandando WhatsApp dizendo que trabalha em motel e que, realmente, acontece isso mesmo”, pontuou.

Gilbert disse que tem história para dar e vender quando se trata de motel, tendo em vista que trabalhou oito anos em motéis tanto de Rio Branco como no Nordeste. No entanto, a história em questão aconteceu, de fato, na capital, há 25 anos. Segundo ele, sempre conta esta situação inusitada para os clientes, e um dos colegas de trabalho sugeriu que fosse gravado um vídeo sobre isso.

“Saí de Recife para trabalhar aqui. Não trabalho mais em motel, mas faço serviço (de bobinamento) ainda. Eu trabalho com motor, bomba d’agua, ventilador, máquina de lavar, e tudo começou quando eu ia arrumar chuveiro elétrico, motor de hidromassagem, e acabou que eu comecei a trabalhar no motel. Trabalhei durante dois anos em motel em Rio Branco, e no Nordeste foi seis anos em três motéis diferentes. Eu tenho história para montar uma enciclopédia. Os clientes falam que o jeito que eu conto, parece que estão vivendo a história”, falou.

Hoje, ele trabalha apenas com bobinamentos em uma oficina no conjunto Rui Lino chamada “Casa das Bombas Albuquerque”. Desde a época em que ele deixou de trabalhar em motel, passou a trabalhar apenas neste ramo, onde está há 11 anos. No entanto, ele pode até ter mudado a área de trabalho, mas as histórias permanecem. Prova esta é o vídeo, que já tem mais de 100 mil curtidas no aplicativo.

HISTÓRIA

A história é, basicamente, o seguinte: Gilbert presenciou a chegada de um carro para ocupar um dos quartos do motel. Até aí, tudo bem, tendo em vista que é comum o entra-e-sai nestes lugares, e naquele dia era o plantão dele, já que trabalhava como recepcionista. Contudo, o homem da situação, que não teve a identidade revelada, estaria traindo a esposa com outra.

Todo esse enredo parece uma cena de novela das nove. Isto porque a esposa chegou no motel em seguida e estava disposta a entrar no quarto e matar os amantes. Ela estava munida de uma arma calibre 38.

Para evitar o possível assassinato, ele resolveu, junto com o irmão e um funcionário do motel, bolar um plano: eles ligaram para o quarto onde estavam os amantes e avisaram-lhes do perigo eminente. Como o motel tinha um buraco no forro de madeira no banheiro, o marido se escondeu lá, levou todos os pertences para não deixar pistas, e o funcionário se deitou na cama e “atuou” como se fosse o parceiro da moça.

O resultado da história? A esposa não pegou os amantes no flagra, mas sim o funcionário do hotel com a outra. Envergonhada, pediu desculpas pela invasão e por atrapalhar o suposto momento íntimo e foi embora, lamentando ter desconfiado do marido, tendo em vista que o carro estacionado era dele. Contudo, a desculpa dada pelo funcionário foi de que ele havia alugado o carro do infiel.

Assista o vídeo na íntegra: