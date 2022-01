TJAC suspende atendimento presencial em decorrência de caso confirmado de Covid-19 em familiar de servidor

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) suspendeu nesta terça-feira (11), os atendimentos presenciais no setor localizado na Cidade da Justiça, em Rio Branco (AC). Isto porque um familiar de um dos membros da equipe de Atermação dos Juizados Especiais Cíveis testou positivo para a Covid-19.

O setor em questão fica responsável por ouvir as partes sem advogado, nas causas de Juizados Especiais Cíveis de até 20 salários mínimos.

A nota esclarece que, para evitar maiores complicações e possíveis contaminações dentro da unidade, os serviços estarão sendo realizados de forma remota, por meio dos contatos de telefone e e-mail. Para acessar a lista de contatos de cada setor, basta clicar aqui.

Confira a nota na íntegra:

A Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco comunica que, devido a um caso de COVID-19 confirmado em um familiar dos membros da equipe de Atermação dos Juizados Especiais Cíveis, foi necessário suspender os atendimentos presenciais para cumprir com o protocolo de segurança e evitar a proliferação do vírus entre o público interno e os usuários da Justiça.

O Poder Judiciário do Acre colabora com as autoridades sanitárias e de saúde no combate a pandemia. Mesmo com os atendimentos presenciais suspensos, a Diretoria do Foro garante que os atendimentos continuam de forma remota podendo o usuário da Justiça encontrar os contatos no site do TJAC. A Diretoria do Foro se reunirá com a Presidência do TJAC para decisão de novas medidas.