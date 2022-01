2022 mal começou e o cantora de funk MC Danny já tem um ótimo motivo para celebrar o ano novo! O hit da artista “Toma Toma Vapo Vapo“, em parceria com o cantor Zé Felipe, alcançou o 19º lugar no top do Spotify Global, na mais recente atualização da plataforma.

A funkeira é atração confirmada do clube Maison Borges em Rio Branco, no dia 28 de janeiro.

Veja o vídeo da cantora confirmando seu show no Acre: