Trabalhador compromete mais de 45% do seu salário com cesta básica para se manter em RB, diz estudo

Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), durante o mês de dezembro de 2021 – mais especificamente na primeira quinzena -, e publicada nesta quinta-feira (13), mostra os custos das cesta básicas de alimentação, limpeza e higiene pessoal em Rio Branco.

Nos dados, também foi incluído o cálculo das horas de trabalho necessárias para um trabalhador assalariado adquiri-las e o gasto de uma família padrão.

Para o estudo, considerou-se um trabalhador com carga horária de 220 horas/mês e remuneração mensal de um salário mínimo em 2021 (R$ 1.100,00), além de uma família composta por dois adultos e três crianças.

“Interrompida em 2018, a pesquisa era realizada em 71 estabelecimentos comerciais de Rio Branco naquele ano. Em 2021, a meta estipulada era de alcançar 50 estabelecimentos, sendo que ao final da pesquisa foi possível coletar os dados em 68 estabelecimentos, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 38 bairros da capital”, diz um trecho.

O custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 422,40. Tomate, a carne e o pão são os três produtos de maior peso entre os quatorze que compõem a cesta. Para adquiri-la, o acreano deveria trabalhar por volta de 84 horas e 28 minutos.

Tabela do custo total da cesta básica alimentar em Rio Branco (dez/2021).

Produtos Quantidade Preço da Cesta Básica Participação (%) Arroz 3,6 Kg 15,20 3,60 Feijão 4,5 Kg 33,58 7,95 Carne 2,25 Kg 56,04 13,27 Frango 2,25 Kg 30,11 7,13 Leite 6 L 28,09 6,65 Pão 6 Kg 53,34 12,63 Café 0,6 Kg 16,95 4,01 Açúcar 3 Kg 12,03 2,85 Farinha de Mandioca 3 Kg 14,41 3,41 Mandioca 6 Kg 20,85 4,94 Tomate 9 Kg 68,87 16,30 Banana 7,5 Dz 33,27 7,88 Óleo 750 Ml 7,74 1,83 Manteiga 0,75 Kg 31,92 7,56 Total 422,40 100,00

Fonte: Seplag/DEEPI

A cesta básica de limpeza chegou a R$ 60,50. Os produtos de maior peso foram: inseticidas, sabão em barra, vassoura piaçava e cera para assoalho. O tempo necessário de trabalho para adquiri-la: aproximadamente 12 horas e 6 minutos.

Tabela do custo total da cesta básica de limpeza doméstica em Rio Branco (dez/2021).

Produtos Quantidade Preço da Cesta Básica Participação (%) Água Sanitária 0,57 L 3,40 5,62 Esponja de Aço Pct (8 und) 1,95 3,22 Sabão em Barra 1 Kg 11,64 19,24 Sabão em pó 500 g 4,79 7,91 Detergente 500 ml 2,27 3,75 Desinfetante 285 ml 4,06 6,71 Vassoura Piaçava unidade 10,00 16,53 Cera para Assoalho 450 g 9,68 16,00 Inseticida 500 ml 12,71 21,01 Total 60,50 100,00

Fonte: Seplag/DEEPI

No quesito higiene, a cesta básica foi a de menor valor: R$ 20,80. Sabonete, barbeador e absorvente são os três produtos de maior peso entre os cinco quem compõem a cesta. A quantidade de horas de trabalho necessário para um trabalhador adquirir uma cesta básica de higiene pessoal foi de aproximadamente 4 horas e 9 minutos.

Tabela do custo total da cesta básica de higiene pessoal em Rio Branco (dez/2021):

Produtos Quantidade Preço da Cesta Básica Participação (%) Absorvente Pct (8 und) 4,19 20,14 Creme Dental 90 g 3,55 17,07 Sabonete 2 de 90 g 4,61 22,17 Papel Higiênico Pct (4 und) 3,93 18,90 Barbeador Descartável Pct (2 und) 4,52 21,71 Total 20,80 100,00

Fonte: Seplag/DEEPI

Pagando as três cestas básicas destacadas, o trabalhador compromete 45,8% do seu salário, é o que diz o levantamento.

“Para uma família padrão de dois adultos e três crianças foi estimado um gasto mensal de R$ 1.478,41 com a cesta alimentar, R$ 211,76 com a cesta de limpeza doméstica e R$ 72,80 com a cesta de higiene pessoal, totalizando R$ 1.762,96 por mês. Revertendo esse valor em quantidade de salário mínimo necessário para a subsistência dessa família, o custo estimado para aquisição das três cestas em dezembro de 2021 foi de 1,60 salários mínimos, ou 1,45 salários mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.212,00”, continua.

“Com a continuidade da pesquisa iniciada no dia 11 de janeiro de 2022, será possível analisar e comparar a evolução mensal do custo das três cestas já com o novo salário mínimo de R$ 1.212,00, bem como o tempo de trabalho necessário para sua aquisição e o gasto de uma família padrão, possibilitando que a população use os resultados da pesquisa como referência e o poder público atue para estimular preços justos e evitar abusos ao consumidor”, finaliza.

Para obter o relatório completo, CLIQUE AQUI.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.