Ufac prorroga inscrições para curso de especialização em Gestão Pública

As inscrições para o processo seletivo suplementar de vagas remanescentes para ingresso no Curso de Especialização em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, na modalidade de Ensino à Distância (EaD) da Universidade Federal do Acre (Ufac) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (10).

Segundo o Edital de nº 22 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), são ofertadas 131 vagas remanescentes. As inscrições ocorrem de forma on-line por meio da plataforma Moodle/Ufac, onde o candidato deve ter um cadastro. O curso tem previsão de início para fevereiro de 2022.

Para se candidatar às vagas, o inscrito precisa estar trabalhando em alguma repartição ou cargo. Portanto, no ato da inscrição é necessário anexar uma cópia legível da nomeação ou portaria do cargo comissionado. Nisto, incluem-se secretário ou diretor-presidente, secretário adjunto, diretor, chefe de departamento, chefe de divisão e CEC1 a CEC7, sem chefia.

A pós-graduação tem duração de 12 meses e conta com uma carga-horária de 360 horas. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu conta com investimento do Governo do Acre, por meio do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH).