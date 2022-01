Uninorte é a primeira instituição privada a conquistar uma colocação na Câmara Especializada do Crea-Ac

Demonstrando seu compromisso com a qualidade da educação superior no estado do Acre, e em especial, neste momento, com o Ensino da Engenharia, o Centro Universitário Uninorte conquistou uma colocação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-Ac) e passa a ter um Conselheiro Titular e uma Conselheira Suplente para compor o Plenário e as Câmaras Especializadas.

A cerimônia de posse ocorreu no último dia 11 de janeiro no auditório do Crea-Ac. Na solenidade, os professores Ítalo Lopes e Daniela Tamwing, Conselheiro Titular e Conselheira Suplente, respectivamente, foram empossados para representarem a Uninorte no triênio 2022-2024.

Fábio Reis, coordenador dos cursos de Engenharias da Uninorte, se alegra com este momento e enfatiza que a instituição merecia essa colocação no Crea-Ac pela representatividade no estado e pela qualidade demonstrada no ensino das Engenharias. “Cumprimos todos os critérios técnicos exigidos pelo Conselho, comprovando através de documentos e suas devidas considerações”. Para o coordenador, essa conquista é muito significativa. “Teremos espaço aberto no Conselho para indicação de melhorias nas nossas atividades acadêmicas e profissionais”, declara.

Ítalo Lopes, professor do curso de Engenharia Civil da Uninorte e Conselheiro Titular do Crea-Ac, relata que a conquista dá voz à instituição em relação aos rumos da profissão dentro do Estado do Acre e principalmente em relação aos processos de registros profissionais, que é um dos pontos mais sensíveis, tendo em vista que o Crea é o órgão responsável por avaliar as atribuições que o engenheiro formado em determinada instituição de ensino poderá exercer.

Como Conselheiro, Lopes pode participar tanto dos Plenários quanto das possíveis Câmaras Especializadas do Crea-Ac. Atualmente, ele é coordenador Adjunto da Comissão de Educação e Atribuição Profissional, comissão que tem a finalidade de instruir os processos de registro profissional e de cadastramento de instituições de ensino em geral. Além disso, Lopes também faz parte da Comissão Crea Júnior e da Comissão específica do curso de Engenharia Civil.

“A Uninorte, por meio do seu corpo jurídico, da Pró-Reitoria Acadêmica e da Reitoria, esteve empenhada durante todo o processo de aprovação, objetivando a colocação na Câmara do Crea-Ac”, enfatiza o professor Ítalo Lopes.

Pela melhoria da Engenharia, Uninorte e Crea-Ac juntos!